Sergio Ramos to jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie i dla wielu adeptów piłki nożnej jest niekwestionowanym idolem. Po długoletniej przygodzie z Realem Madryt, zawodnik w 2021 roku zasilił szeregi Paris Saint-Germain. 37-latek grał we Francji do 2023 r. Kilka miesięcy temu zaczęły bowiem pojawiać się wzmianki w mediach o transferze gwiazdora . Arabowie wytoczyli ciężkie działa i kusili sportowca imponującymi zarobkami. Ostatecznie jednak Ramos zdecydował się na powrót do ojczyzny i zrezygnował z wielkich premii. Zawodnik po osiemnastu latach wrócił do Sevilli.