Pewnego dnia wstałem i stwierdziłem, że muszę wynająć detektywów, by się dowiedzieć, co się dzieje. Jak się sypie małżeństwo i nie wiesz, dlaczego się sypie, to fajnie jest wiedzieć, co dzieje się w twoim życiu

Magdalenę Stępień i Marcina Hakiela łączy coś więcej niż przyjaźń? "Każdy z nas jest piękny"

Ostatnio Stępień i Hakiel nie tylko gościli na tej samej imprezie, ale też siedzieli obok siebie. Czy znaczy to coś więcej? Chyba niekoniecznie. "Marcin żyje swoim życiem, ja swoim, lubimy się i myślę, że to jest najważniejsze. Nie mam problemu, że siedziałam obok niego, a to jak zostanie to odebrane, to wiadomo" - mówi Magdalena w rozmowie z Jastrząb Post.