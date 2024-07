Associated Press / © 2023 Associated Press

Miley Cyrus wystąpi na Super Bowl? Zagraniczne media nie mają wątpliwości

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce Miley przybędzie nowe grono adoratorów. W zagranicznych mediach sporo mówi się bowiem o tym, że to właśnie 31-latka brana jest pod uwagę jako główna gwiazda, która wystąpi w przerwie kolejnego Super Bowl. Wydarzenie to odbędzie się 9 lutego 2025 roku w Nowym Orleanie.