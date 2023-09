Chłopiec niedawno poszedł po raz pierwszy do przedszkola, co było ważnym, poruszającym, ale i trudnym wydarzeniem rodzinnym.

Niewiarygodne jest to, że dobre kilka lat temu Stanisław, a później Tadeusz zaczynali swoją edukacje w tej samej klasie w której dzisiaj nasz Synek pozostał sam, pierwszy raz w swoim życiu z osobami, których nie zna. Myślę, że najwięcej nerwów kosztowało to jednak mnie. Chociaż na zewnątrz starałem się trzymać fason

Przełomowe chwile w życiu Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana. Nie tylko możliwa wyprowadzka

W zeszłym roku Małgorzata, Radosław i synowie przenieśli się do imponującej i przestronnej 300-metrowej willi na warszawskim Wilanowie . Już wtedy zapowiadano, że to tymczasowe i wynajmowane lokum, bowiem Majdanowie mieli budować własny dom w Konstancinie. Potrzebowali jedynie miejsca na "przeczekanie" do chwili, aż posiadłość będzie gotowa do zamieszkania.

Rozenek-Majdan, w odpowiedzi na liczne spekulacje, kilka miesięcy temu odniosła się krótko do zasad wynajmu. "To nie ja wynajmuję, tylko firma wynajmuje dla nas. Gdybym to miała robić ja, to nie wiem, czy w swoim rozsądku bym się na to zdecydowała. Prowadzimy dom, w którym jest troje dzieci, więc to wszystko jest dla nas odczuwalne. Żyjemy w czasach, w których polskim rodzinom jest coraz trudniej" - mówiła "Faktowi".