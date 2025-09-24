Aż huczy od plotek o "Jurasie". Ledwo się zaręczył, a tu takie wieści

Na przestrzeni ostatnich miesięcy w życiu prywatnym Łukasza Jurkowskiego wiele się działo - na początku roku poinformował on o rozstaniu ze swoją długoletnią partnerką, Patrycją. Życiem singla gwiazdor MMA nie nacieszył się jednak długo - już w czerwcu ogłosił bowiem, że znów jest zakochany, a jego serce skradła Monika Olszewska.

Wszystko wskazywało na to, że uczucie ich łączące nie jest jedynie chwilowe, a kulminacyjnym momentem tej relacji były zaręczyny w sierpniu. Podczas wakacji w Grecji, w otoczeniu przyjaciół, "Juras" uklęknął przed Moniką i poprosił ją o rękę. Romantyczną chwilę uwiecznił Artur Szpilka, a nagranie z oświadczyn obiegło internet, wywołując falę entuzjazmu wśród fanów i znajomych pary. Wielu uważało, że to początek pięknej, trwałej historii, której finałem miał być ślub. Szczęście jednak nie trwało długo.

Media: Łukasz Jurkowski rozstał się z narzeczoną

Pod koniec września zamiast relacji zakochanych z przygotowań do ceremonii ślubnej, pojawiły się doniesienia o... rozstaniu. Zapytany o sprawę przez redakcję "Pudelka", Jurkowski odmówił komentarza. Na pytanie, czy chciałby odnieść się do powodów rozstania, odpowiedział krótko: "Nie". Co istotne, nie zaprzeczył przy tym informacjom o zakończeniu związku, co wielu fanów uznało za potwierdzenie medialnych doniesień.

Monika Olszewska również nie odniosła się publicznie do sytuacji. 38-latka ma na swoim koncie wiele sportowych i zawodowych osiągnięć. W przeszłości trenowała podnoszenie ciężarów, a dziś realizuje się jako trenerka. Jak donosi "Plotek", jest ona magistrem biomechaniki ruchu i obciążeń treningowych, pracowała w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów, a następnie zajmowała wysokie stanowiska w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Była także dyrektorką Biura Koordynacji Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Prywatnie wychowuje nastoletniego syna z poprzedniego związku, a na Instagramie obserwuje ją blisko 13 tysięcy osób.

Choć ani Jurkowski, ani Olszewska nie zdradzili szczegółów rozstania, jedno jest pewne - ich relacja, która jeszcze niedawno zapowiadała się na spełnienie romantycznego scenariusza, zakończyła się nagle i niespodziewanie. Dla wielu fanów "Jurasa" to spore zaskoczenie, zwłaszcza że jeszcze kilka tygodni temu para snuła plany wspólnej przyszłości.

