Przy okazji jednego z "camp by Ann" podzieliła się z fanami swoimi przemyśleniami . Wyjaśniła, że udział w inicjatywnie to dla niej nie tylko trening ciała, ale i głowy.

Nie ma sportu bez głowy. Tak naprawdę cały czas ćwiczysz głowę, a ciało rzeźbi się przy okazji. Wrócę stąd silniejsza, spokojniejsza, bardziej skupiona. Wrócę do moich chłopców, dając im swoją uwagę i miłość jeszcze mocniej. Wrócę do swoich celów i planów z nową energią. Już nie mogę się doczekać. Na tym polega ta magia

Innym razem ujawniła, jaka atmosfera panuje w miejscu, w którym żona Roberta Lewandowskiego prowadzi kilkudniowe treningowe wypady. "To jest takie miejsce, które łączy bardzo wiele kobiet. Kobiet, które przyjechały po to, aby zrobić coś dla siebie, która są bardzo wzmacniające i wspierające siebie nawzajem. Przejście przez ten obóz jest trudne , bo sam obóz jest trudny. Już samo przeżycie tego razem, łączy cię w pewnego rodzaju społeczność" - zachwalała.

Żona Radosława Majdana odpowiada na krytykę. Wymowny opis do zdjęcia z siłowni

Małgorzata Rozenek-Majdan znalazła się pod pręgierzem krytyki z dwóch powodów. Po pierwsze, niektórym nie spodobało się jej gospodarowanie na Top of the Top Sopot Festival. Robert Kozyra zarzucił jej, że " drętwa i sztywna udawała Grażynę Torbicką " oraz że "ma źle ustawiony głos i mówi z błędami".

Drugim powodem krytycznych komentarzy jest właśnie szczupła figura żony Radosława Majdana. Sama zainteresowana ucina wszelkie krążące spekulacje, publikując zdjęcie z siłowni Anny Lewandowskiej . Sygnalizuje, że nie zrezygnuje z treningów. "Jeśli mnie nie lubisz, a i tak oglądasz wszystko, co robię, to jesteś moim fanem" - oświadcza.

"Cały czas zastanawia mnie skąd ten hate? Babka nigdy nikogo nie obraża, wypowiada się publicznie bardzo kulturalnie do tego świetnie wygląda, bardzo dba o siebie i wkłada w to dużo pracy, nie bulwersuje swoim zachowaniem jest pewna siebie i do tego jest matką trójki dzieci i naprawdę wydaje się być szczęśliwa i spełniona, to skąd ten HATE?" - zareagowała na wpis jedna z fanek.