Nowy rok zaczął się dla Huberta Hurkacza w najlepszy możliwy sposób. Wrócił na kort po kilku miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją, i to w jakim stylu! Walnie przyczynił się do zwycięstwa reprezentacji Polski w United Cup, wygrywając w czterech z pięciu swoich meczów. Pokonał takich tenisowych gigantów jak Alexander Zverev (4. w rankingu ATP), Alex de Minaur (8. ATP) oraz Taylor Fritz (6. ATP). W finale zaprezentował się świetnie, zwyciężając nad Stanem Wawrinką.

Choć dobrze wróżyło to przed Australian Open, Hurkacz dość prędko pożegnał się z wielkoszlemowym turniejem. W drugiej rundzie przegrał z Ethanem Quinnem 4:6, 6:7, 1:6. Szybko, bo na etapie 1/16 finału, odpadł również z Open Sud de France. Tylko jeden pojedynek stoczył także teraz, w ATP 500 w Rotterdamie. Musiał uznać wyższość Aleksandra Bublika. W trakcie meczu dostrzeżono na trybunach pewną kobietę, która ma być wybranką serca polskiego tenisisty.

Tajemnicza brunetka znów w boksie Hurkacza. Kim jest?

Podczas Wielkiego Szlema w Melbourne Tomasz Smokowski na antenie Eurosportu zdradził, że Hubert Hurkacz nie jest już singlem. Kim jest jego domniemana nowa partnerka? Ruszyło śledztwo internautów. Teraz sprawa nabiera rumieńców, bo tajemniczą kobietę, która wedle spekulacji może być miłością tenisisty, wypatrzono w boksie podczas meczu z Kazachem.

To nie pierwszy raz, gdy właśnie ta brunetka jest obecna na meczu Huberta Hurkacza. A kim jest? To pochodząca z Łodzi 21-letnia Hanna Walicka. Swego czasu uprawiała lekkoatletykę. Według danych udostępnionych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki ostatnie jej starty w skoku o tyczce przypadły na 2021 rok na młodzieżowych zawodach U18. Wówczas ustanowiła osobisty rekord, osiągając wynik 2.45 m. W tym samym roku Walicka była też finalistką Miss Nastolatek Ziemi Łódzkiej.

Zamieszanie wokół pojawiającej się w boksie 29-letniego Hurkacza Walickiej skomentował Lech Sidor. "To są prywatne sprawy Huberta" - powiedział w "Trzecim Serwisie", jednocześnie przyznając, że obecność kobiety na publicznym sportowym wydarzeniu naturalnie wywołuje spekulacje i z tym Hurkacz musi się liczyć.

"Znając Huberta, jego podejście, on jest w stu procentach skupiony na swoim rozwoju, tenisie. Może ta strzała Amora go teraz nagle trafiła, ale dla niego najważniejszy jest tenis, i słusznie. Wiemy doskonale, że w tenisie drugie połówki nie zawsze pomagają" - podsumował temat Sidor.

