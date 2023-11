Leo Messi dla wielu kibiców i piłkarzy jest wzorem do naśladowania. Zawodnik po latach gry w Europie postanowił przenieść się z rodziną do Stanów Zjednoczonych i zasilił szeregi Interu Miami. W rozwoju kariery od lat wspiera go żona Antonella Roccuzzo. Szczęście pary przerwała niedawno wieść o kolejnych kłopotach rodziców jednej z najpopularniejszych WAGs. Otóż jak doniosły media, dwóch napastników zaatakowało z bronią w ręku samochód, w którym przewożono pieniądze. Wedle ustaleń policji w Rosario - bandyci ukradli 8 milionów peso (ok. 90 tys. złotych.).

Na tym jednak nie kończą się prywatne problemy legendarnego gracza, bowiem w Argentynie coraz głośniej mówi się o kłopotach w raju jednej z najpopularniejszych par. Spekuluje się, że małżonkowie przechodzą poważny kryzys, w który rzekomo zamieszana jest pewna dziennikarka. O kogo chodzi?

As Sportu / INTERIA.PL / interia "As Sportu 2023". Wybierz z nami finałową 16 plebiscytu Krzysztof Chmielewski (pływanie) Tomasz Fornal (siatkówka) Eryk Goczał (rajdy samochodowe) Norbert Huber (siatkówka) Hubert Hurkacz (tenis) Marcin Janusz (siatkówka) Łukasz Kaczmarek (siatkówka) Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka – biegi) Adrianna Kąkol, Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto (kajakarstwo) Renata Knapik-Miazga, Magdalena Pawłowska, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Ewa Trzebińska (szpada) Aleksandra Król (snowboard) Dawid Kubacki (skoki narciarskie) Robert Kubica (sporty motorowe) Bartosz Kurek (siatkówka) Oskar Kwiatkowski (snowboard) Robert Lewandowski (piłka nożna) Magda Linette (tenis) Wilfredo Leon (siatkówka) Adrian Meronk (golf) Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo) Wojciech Nowicki (lekkoatletyka – rzut młotem) Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka – biegi) Jeremy Sochan (koszykówka) Kamil Stoch (skoki narciarskie) Magdalena Stysiak (siatkówka) Adrianna Sułek (lekkoatletyka – pięciobój) Ewa Swoboda (lekkoatletyka – biegi) Wojciech Szczęsny (piłka nożna) Aleksander Śliwka (siatkówka) Iga Świątek (tenis) Joanna Wołosz (siatkówka) Paweł Zatorski (siatkówka) Piotr Zieliński (piłka nożna) Bartosz Zmarzlik (żużel) Piotr Żyła (skoki narciarskie) Zagłosuj

Czy zobaczymy debiut Leo Messiego w MLS? WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Związek Leo Messiego pod lupą. Osoba z otoczenia piłkarza komentuje plotki

Po ponad 15 latach spędzonych razem Messi i Antonela mierzą się największym kryzysem w swoim małżeństwie, a nawet będą o krok od separacji ~ zasygnalizował brazylijski serwis "Direto Do Miolo" na portalu X.

Dziennikarze poszli o krok dalej i wskazali osobę, która w ich opinii wpłynęła na związek 36-latka i influencerki. Chodzi o Sofię Martinez, która podczas mistrzostw świata w Katarze zasłynęła z osobistego wyznania. W pewnym momencie wywiadu z Messim, przejęła inicjatywę i wyraziła swoją sympatię do drużyny Argentyny i piłkarza. Swoją wypowiedzią zawstydziła legendę.

Chcę zaznaczyć, że niezależnie od wyniku na MŚ, zrobiłeś już coś, czego nikt ci nie zapomni. Naznaczyłeś wszystkich Argentyńczyków. Mówię poważnie. Nie ma dziecka, które nie miałoby twojej koszulki. Nieważne, czy prawdziwej, czy "podróbki" albo takiej, którą przygotowało samo. Zostawiłeś swój ślad w życiu każdego z nas. I to jest dla mnie coś więcej niż zdobycie pucharu ~ mówiła dziennikarka.

Zauważono po tym wywiadzie, że Messi ma dobre relacje z Martinez, która sama zresztą później została zapytana o gracza. "Myślę, że Leo ma dobre stosunki z wieloma dziennikarzami. Uśmiecha się do nich, bo mają do niego szacunek, a poza tym to człowiek, który tworzy wokół siebie dobrą atmosferę. Jedyna różnica jest taka, że jestem kobietą, więc ludzie mówią i piszą różne rzeczy" - wyjaśniła.

Do plotek o rzekomym kryzysie w małżeństwie Argentyńczyka odniosła się teraz ukochana Cesca Fabregasa, a więc dobrego przyjaciela 36-latka. "Co to ma być za publikacja, która nie ma żadnego znaczenia... I nie ma w sobie nic dobrego" - denerwowała się WAG.

Leo Messi / AFP

Leo Messi / CHRIS ARJOON / AFP

Lionel Messi i jego żona Antonella Roccuzzo / AFP