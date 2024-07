Aż huczało od plotek o niej i Trumpie. Nie do wiary, z kim ta tenisistka się teraz spotyka

Gabriela Sabatini nie jest postacią anonimową dla fanów sportu, a już w szczególności dla fanów tenisa. Argentynka w swojej karierze zdobyła dwa trofea wielkoszlemowe oraz srebrny medal olimpijski podczas XXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Seulu w grze pojedynczej. Dzięki swoim wybitnym wynikom udało jej się dotrzeć do czołówki światowego rankingu kobiecego tenisa. Pod koniec lutego 1989 roku awansowała ona bowiem na trzecie miejsce. W 2006 roku uhonorowana została miejscem w Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław.

Największą rozpoznawalność argentyńskiej sportsmence przyniosły jednak nie sukcesy sportowe, a pogłoski na temat jej życia miłosnego, które ujrzały światło dzienne w 1989 roku. Wówczas w mediach pojawiła się informacja o gorącym romansie tenisistki z... Donaldem Trumpem. Para miała randkować przez miesiąc, kiedy to polityk rzekomo miał "przerwę w małżeństwie" ze swoją ówczesną wybranką, Marlą Maples. W tamtym okresie jednak ani sportsmenka, ani polityk nie odnieśli się do krążących wówczas plotek. Prawdę Sabatini wyznała dopiero w 2020 roku, kiedy podczas jednego z wywiadów ujawniła, że nigdy nie była w jakiejkolwiek miłosnej relacji z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

AP / © 2024 Associated Press

Gabriele Sabatini odnalazła miłość. Jej partner jest od niej o 18 lat młodszy

Jakiś czas temu o mistrzyni US Open w singlu i triumfatorce Wimbledonu w grze podwójnej znów zrobiło się głośno. Po wielu przelotnych romansach emerytowana już sportsmenka wreszcie odnalazła bowiem szczęście. Ją i jej ukochanego, jak się okazuje, połączyła... miłość do tenisa. Oboje bowiem w przeszłości uprawiali zawodowo tę dyscyplinę. Serce wicemistrzyni olimpijskiej z Seulu skradł bowiem jej rodak Juan-Martin Del Potro. Pochodzącą z Buenos Aires 54-latkę i jej ukochanego dzieli spora różnica wieku. Mężczyzna jest bowiem o 18 lat młodszy od niej. Nie przeszkadza im to jednak w budowaniu miłosnej relacji. Zakochani często chwalą się wspólnymi fotkami w mediach społecznościowych i wyznają sobie miłość.