Jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki często podkreślał rolę sportu w swoim życiu i nieraz publicznie pokazywał ujęcia z treningów - czy to biegowych, czy siłowych. Teraz także aktywność fizyczna jest jednym z filarów jego codzienności. Do sieci trafiły materiały, na których uwieczniono spotkanie prezydenta z Mariuszem Pudzianowskim.

Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać - ma charakter chłop!

"Mimo że umowa była taka, żeby 'nie cisnąć' na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun! Miło było zamienić kilka zdań, nie tylko o sporcie. Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała" - dodawał.

Zdjęcia i nagrania obiegły Polskę i wywołały potężne poruszenie w sieci. Sprawę komentują i internauci i osoby publicznie znane. Głos zabiera m.in. minister spraw zagranicznych i wicepremier w rządzie Donalda Tuska, Radosław Sikorski.

Burza po tym ruchu prezydenta. Sikorski wkroczył do akcji

"De gustibus non est disputandum" - taką łacińską sentencją oznaczającą, że "o gustach się nie dyskutuje" Sikorski opisuje trening Nawrockiego i Pudzianowskiego na siłowni. Wielu internautów w tym komentarzu doszukuje się szpili wbijanej w prezydenta.

Zdania na temat aktywności głowy państwa są podzielone. Część internautów jest zachwycona ruchem Karola Nawrockiego i tym, że dba o tężyznę fizyczną. "Polska górą" - komentuje niegdyś siatkarski mistrz świata (2014), a dziś polityk, Marcin Możdżonek. "Piękna promocja sportu", "Swój chłop", "I to jest Prezydent - kiedy trzeba ubiera garnitur i mówi o poważnych, polskich sprawach, ale nie zapomina też, że jest 'zwykłym' człowiekiem takim jak jego współobywatele". "I na takiego człowieka głosowałem. Silny prezydent to silny naród" - wtórują internauci.

Inni wyrzucają prezydentowi, że powinien kłaść akcenty gdzie indziej. "Głowy ma używać, nie bicepsa", "Wizerunkowa katastrofa", "Prymitywny filmik niegodny urzędu prezydenta", "Smutne. Z Pałacu Prezydenckiego zrobił siłownię", "Prezydent nie będzie rozliczany z wyniku na ławeczce, a z decyzji, które podjął. I tu wszystkie weta jak i podpisane ustawy oraz z kim się spotkał i komu podał rękę będą kluczowe" - przekonują.

Do komentarzy tej drugiej grupy odniósł się Łukasz Jurkowski, były zawodnik MMA. "Nie widzę w tym nic, by odpalało emocjami takimi jak w komentarzach pod postem Pana Prezydenta. No ludzie, idźcie na spacer… lub na siłownię. Sportowy tryb życia. I fajnie" - podsumował.

Karol Nawrocki

Mariusz Pudzianowski

Prezydent RP Karol Nawrocki

