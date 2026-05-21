Awantura o kilometrówki, a teraz jeszcze to. Tyle wydał Mejza. Ogromna kwota zwala z nóg

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Łukasza Mejzy z pewnością nie należą do najbardziej udanych. Polityk zakończył współpracę z klubem parlamentarnym PiS, a powodem takiego ruchu miały być jego wielokrotne wykroczenia na drodze oraz "medialne doniesienia nt. zamiarów wzięcia przez niego udziału w walkach na gali freak fightów".

- Nie pozwolę na to, aby przez moje obecne i przyszłe decyzje polityczne oraz te dotyczące działalności charytatywnej (które mogą być kontrowersyjne, ale służą wyższym celom) Klub był obiektem ataku ze strony prorządowych mediów - komentował swoje odejście wówczas Mejza.

Następnie poseł niezrzeszony pozował także w Sejmie z kontrowersyjną freak fighterką Marianną Schreiber. W końcu w ostatnich dniach wybuchła natomiast wokół niego burza związana z tzw. kilometrówkami i ogólnymi kosztami jego podróży poselskich.

Tyle kosztowały wyjazdy Mejzy. Ogromna kwota zwala z nóg

Jak donosi twórca portalu "Skrót polityczny" Radosław Karbowski, w 2025 r. Łukasz Mejza przedstawił sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że wydał on... 216 tys. 588,40 zł na transport.

Koszt jego kilometrówki miał wynieść - 48 tys. 100 zł, przejazdy taksówką - 12 tys. 470 zł, wynajem samochodów - 37 tys. 500 zł, parkingi i autostrady - 3 tys. 250 zł oraz loty krajowe - 115 tys. 268,40 zł. Po odpowiednim przeliczeniu można zatem założyć, że były poseł PiS wydawał miesięcznie 18 tys. 49,03 zł na wspomniane podróże służbowe i wszystkie czynniki z nimi związane.

Rozwiń

Informacje o wysokich wydatkach Mejzy z miejsca wywołały w sieci ogromne poruszenie. Głównym zarzutem wobec posła są jego wysokie wydatki na loty. "Dokąd leciał jako poseł? Proszę o zestawienie tras", "115 tys. za loty krajowe? To chłop codziennie lata? Ciekawe…", "Poseł powinien być sługą państwa, a nie wyzyskiwaczem" - czytamy pod wpisem Karbowskiego.

Warto odnotować także, że Łukasz Mejza wielokrotnie był zatrzymywany przez policję w związku z wykroczeniami drogowymi, w tym znaczne przekraczanie prędkości. Spora część internautów wskazuje, że polityk najpierw łamie prawo, korzystając z państwowych pieniędzy, a następnie spłaca mandaty pensją, którą także otrzymuje z pieniędzy podatników.

Poseł PiS Łukasz Mejza Stach Antkowiak Reporter

Łukasz Mejza Stach Antkowiak/REPORTER Reporter

Łukasz Mejza na pewien czas będzie musiał zostać pieszym Filip Naumienko Reporter





''Wydarzenia'': Kolejne kłopoty posła Łukasza Mejzy. Ponownie złamał przepisy drogowe Polsat News Polsat News