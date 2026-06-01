Awantura na plaży, Karaś w centrum uwagi. Kompletnie puściły mu nerwy

Od kilku dni w sieci aż wrze o bójce, do której doszło pomiędzy Robertem Karasiem a Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim. Zawodnicy FAME MMA starli się nad polskim morzem. Drugi z panów zaatakował tego pierwszego ciosem z otwartej ręki, na co ten odpowiedział mu kontrą w postaci uderzenia pięścią prosto w twarz. Uliczna walka zakończyła się dopiero po reakcji przechodniów, którzy rozdzielili ich po przeniesieniu rywalizacji do parteru.

Awantura nad polskim morzem, Karaś nie wytrzymał. W ruch poszły pięści

Hubert Mściwujewski z kanału "MMA - bądź na bieżąco" w jednym z ostatnich materiałów postanowił ponownie skonfrontować ze sobą Lizakowskiego i Karasia. Zawodnicy zostali ze sobą połączeni telefonicznie, a fani dzięki ich rozmowie mogli poznać powód, jak i szczegóły wydarzeń, do których doszło na wspomnianej plaży.

- On się śmiał po prostu ze mnie na "EBE EBE", że "Don Kasjo" mnie zdeklasuje czy zmieli. Zdenerwowało mnie to. (...) Potem mnie zaczepił, ja mu odpowiedziałem i się w*****ł, że podważyłem jego gadanie, bo to jest taki niesłowny człowiek, który nie potrafi się przyznać do błędu. (...) On mnie uderzył z liścia, ja mu oddałem bombę i on wszedł w nogi bo się wystraszył ciosów. Jak można coś takiego za nic zrobić, ja myślałem, że my się w miarę lubimy - powiedział Karaś.

Następnie z ust triathlonisty padła deklaracja, że z chęcią wyjaśniłby konflikt z "Lizakiem" w oktagonie. Obaj zawodnicy znajdują się w podobnej kategorii wagowej przez co ich zestawienie zdaje się być niezwykle interesujące dla Karasia, który nie tak dawno walczył i przegrał na FAME MMA 31 z dużo wyższym Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim.

Niewykluczone, że FAME MMA zdecyduje się wykorzystać szum medialny wokół obu panów i zobaczymy ich walkę na następnej gali organizacji. Na ten moment ta nie zabrała jednak głosu w tej sprawie.

