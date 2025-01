Taylor Fritz pomoże ofiarom pożarów w Kalifornii

"Chciałbym, by wszyscy byli już bezpieczni. To, co się stało, jest niewiarygodne. Przekazuję pieniądze na fundusz wsparcia dla poszkodowanych przez pożary. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Południowa Kalifornia to mój dom, Los Angeles to był mój dom. Mam przyjaciół, których to dotyczy, część moich bliskich musiała zostać ewakuowana. Dom, w którym dorastali moi bracia, spłonął. Ale oni już tam nie mieszkali. (...) Robię, co mogę, by pomóc i zachęcić innych do wsparcia, bo wiele osób go potrzebuje" - przekazał w pomeczowym wywiadzie.