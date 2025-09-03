Atak w rząd Donalda Tuska. Możdżonek się nie zawahał. "Jedyne, co się udało"

Wśród tematów politycznych, które w ostatnich latach mocno poróżniły opinię publiczną znajduje się również kwestia CPK. Zarówno zwolenników, jak i przeciwników inwestycji nie brakuje i przerzucają się oni nawzajem kolejnymi argumentami. Teraz jednak wybuchł kolejny spór. Już nie o kwestię samego Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale pociągi, które mają kursować w ramach projektu.

Podczas Rady Gabinetowej, pomiędzy Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim nie brakowało uszczypliwości w tej sprawie, co wywołało ogólnopolską dyskusję. Do sprawy odniósł się również Marcin Możdżonek.

Znów spór o CPK. Mistrz świata szydzi z rządu Tuska. Nie hamował się na wizji

Siatkarski mistrz świata pojawił się na antenie "TV Republika", w programie Adriana Klarenbacha. Jednym z tematów do dyskusji był m.in. rozwój polskiej gospodarki, w tym CPK. Tu były siatkarz nie miał zbyt dobrego zdania o rządzie Donalda Tuska.

Bartosz Sufa: Czeka nas trudna przeprawa.

- Inwestycje i innowacje... Temu rządowi udało się przez już prawie 2 lata, jedyne co z CPK zrobić, to opóźnić to o 2 lata. Ten projekt już dawno powinien być realizowany. I tak, spierajmy się co do tego, jak ma być realizowany, ale jeżeli uderzamy w narrację o kolejach dużych prędkości, zamiast zrobić tańsze... Pojedziemy 10 minut szybciej i zapłacimy 4 razy drożej. To jest zupełnie niezrozumiała dyskusja - wypalił Możdżonek.

To nie pierwszy raz, kiedy były siatkarz komentuje w niewybrednych słowach działania rządu Donalda Tuska oraz to, co dzieje się w polityce. Od kiedy Możdżonek wstąpił w szeregi Konfederacji, jest niezwykle aktywny w sieci i nie gryzie się w język - chociażby komentując aferę z środkami z KPO.

