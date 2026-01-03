Działania wojsk USA spotkały się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale także w Europie, w tym w Polsce. Eksperci i komentatorzy podkreślali, że operacja w Wenezueli może mieć szerokie konsekwencje dla równowagi sił na świecie, zwłaszcza w kontekście napiętych relacji USA z Rosją i Chinami. Wielu obserwatorów wskazywało na możliwe skutki dla sytuacji na Ukrainie, w Tajwanie oraz dla samej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W Polsce swoje refleksje w mediach społecznościowych wyraził były bokser i komentator sportowy Marcin Najman. "Od dziś ONZ już nie ma prawa bytu. Dziś USA pokazały, że są bardzo silne, a siła to zawsze argument ostateczny. Rosja i Chiny na razie powściągliwe. Ale jak się otrząsną, to będzie to podział świata poprzez najsilniejszych. Tajwan oraz Ukraina są zagrożone jak nigdy dotąd. Kiedyś Wam już powiedziałem, albo Putin zabije Prigożyna, albo będzie na odwrót. I tak się stało. Prawo międzynarodowe już nie istnieje. Liczy się dziś wyłącznie siła. Społeczeństwo Wenezueli na tym skorzystało. Żyjemy w ciekawych czasach" - napisał Najman na X.