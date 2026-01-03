Atak USA na Wenezuelę. Najman nie miał zamiaru milczeć. Nie przebierał w słowach
Stany Zjednoczone przeprowadziły niespodziewany atak na Wenezuelę, w wyniku którego pojmano prezydenta kraju Nicolasa Maduro i jego małżonkę Cilię Flores. Operacja wywołała międzynarodowe poruszenie, a w Polsce swoje komentarze na temat sytuacji opublikował m.in. Marcin Najman. Fighter nie przebierał w słowach.
W nocy doszło do niespodziewanego i dramatycznego ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę. Według doniesień międzynarodowych mediów, amerykańskie siły specjalne przeprowadziły błyskawiczną operację, w wyniku której pojmano prezydenta kraju Nicolasa Maduro i jego małżonkę Cilię Flores. Informacje te wstrząsnęły światem i wywołały falę spekulacji dotyczących przyszłości regionu oraz możliwych reperkusji międzynarodowych.
"Zostaniemy tam (w Wenezueli - przyp. red.) dopóty, dopóki będzie mogło dojść do sprawiedliwej transformacji. Będziemy tam rządzić do momentu kiedy uda się przeprowadzić prawidłową transformację. (...) W tej chwili wyznaczamy odpowiednich ludzi, rozmawiamy z różnymi ludźmi, ale nie możemy niczego zdradzić" - mówił lider USA na konferencji prasowej już po ataku.
Marcin Najman przemówił po ataku USA na Wenezuelę. "Prawo międzynarodowe już nie istnieje"
Działania wojsk USA spotkały się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale także w Europie, w tym w Polsce. Eksperci i komentatorzy podkreślali, że operacja w Wenezueli może mieć szerokie konsekwencje dla równowagi sił na świecie, zwłaszcza w kontekście napiętych relacji USA z Rosją i Chinami. Wielu obserwatorów wskazywało na możliwe skutki dla sytuacji na Ukrainie, w Tajwanie oraz dla samej Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W Polsce swoje refleksje w mediach społecznościowych wyraził były bokser i komentator sportowy Marcin Najman. "Od dziś ONZ już nie ma prawa bytu. Dziś USA pokazały, że są bardzo silne, a siła to zawsze argument ostateczny. Rosja i Chiny na razie powściągliwe. Ale jak się otrząsną, to będzie to podział świata poprzez najsilniejszych. Tajwan oraz Ukraina są zagrożone jak nigdy dotąd. Kiedyś Wam już powiedziałem, albo Putin zabije Prigożyna, albo będzie na odwrót. I tak się stało. Prawo międzynarodowe już nie istnieje. Liczy się dziś wyłącznie siła. Społeczeństwo Wenezueli na tym skorzystało. Żyjemy w ciekawych czasach" - napisał Najman na X.