Wojenny koszmar na Ukrainie pochłonął kolejne ofiary. W nocy nasi wschodni sąsiedzi zostali zaatakowani z powietrza przez 500 dronów uderzeniowych oraz ponad 40 rakiet, a o skali zniszczeń, które przyniosła ze sobą rosyjska artyleria, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymir Zełeński.

W wyniku ostrzału w stolicy uszkodzony został budynek Instytutu Kardiologii. Na chwilę obecną wiadomo o czterech zabitych w Kijowie, w tym o 12-letniej dziewczynce. Wyrazy współczucia dla wszystkich krewnych i bliskich. Łącznie w Ukrainie wiadomo o co najmniej 40 rannych, wśród nich są też dzieci

W wyniku rosyjskiego nalotu uszkodzony został także budynek wydziału konsularnego polskiej ambasady, co potwierdził w rozmowie z Interią rzecznik MSZ Paweł Wroński. - Pocisk albo element pocisku małokalibrowego przebił dach, przebił sufit, wpadł do pomieszczenia kuchennego. Straty nie są duże - powiedział.

Zmasowany atak Rosji na Kijów. Garri Kasparow zabrał głos

Na te koszmarne doniesienia płynące z Ukrainy zareagował Garri Kasparow - jeden z najwybitniejszych szachistów w historii, a obecnie aktywnie uczestniczący w życiu politycznym gorliwy adwersarz Władimira Putina. Rosjanin swój wpis rozpoczął od wymownej prośby.

- Proszę, nigdy nie bądźcie wobec tego obojętni. Codzienne rosyjskie bombardowania ukraińskiej ludności cywilnej w europejskiej stolicy mają na celu wyłącznie to, by nieść podbój i rzeź - napisał.

Garri Kasparow ma przy tym pretensje do światowych przywódców, domagając się tego, by zamiast stosować oficjalny język dyplomacji, publikując kolejne oświadczenia, przeszli do działań i wykorzystując swoją pozycję, zakończyli wojnę, co - jego zdaniem - jak najbardziej jest możliwe.

- Ci, którzy mogliby to powstrzymać, liderzy najbogatszych i najsilniejszych demokratycznych państw na świecie, zamiast tego wydają tylko oświadczenia - stwierdził były arcymistrz.

Także w swoich poprzednich wpisach Garri Kasparow uderzał w podobne tony. - Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby to inne europejskie miasto było bombardowane w ten sposób tylko przez godzinę, podczas gdy Ukraińcy przechodzą przez to każdego dnia, każdej nocy już od lat. Rosyjskie drony już krążą po zachodzie, a wciąż nie robi się nic innego, tylko o tym mówi - grzmiał w niedzielę nad ranem 62-latek.

