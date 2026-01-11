Atak na Nawrockiego z obozu Tuska. Tego mu nie darują. Episkopat wywołany

Głośnym echem odbija się udział Karola Nawrockiego w XVIII Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. Prezydent najpierw wziął udział w mszy świętej, a przed Eucharystią mógł liczyć na specjalne powitanie. "To dla nas wielki zaszczyt i honor gościć pana w Narodowym Sanktuarium Polaków. Pana obecność jest wypełnieniem obietnicy, że jako prezydent Polski będzie pan pielgrzymował ze środowiskiem kibiców, prosząc o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny" - padło z ołtarza.

Trzy grosze dorzucił prezydencki kapelan i organizator Pielgrzymki Kibiców, salezjanin Jarosław Wąsowicz. Nie krył wzruszenia obecnością głowy państwa i podkreślał związki Nawrockiego ze środowiskiem kibiców.

Nie wszystkim jednak taka inicjatywa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej się podoba. Głosy krytyki płyną z obozu rządzącego. Tymczasem Karol Nawrocki raczej się tym nie zraża. Opublikował nowy wpis.

Awantura po decyzji Nawrockiego. Jest wpis prezydenta

W krótkim komunikacie w mediach społecznościowych prezydent podsumowuje swoją wizytę na Pielgrzymce Kibiców w Częstochowie. "Jesteśmy też dzisiaj tutaj, bo tak bardzo kochamy Polskę. Pod piękną biało-czerwoną flagą jest miejsce dla nas wszystkich" - czytamy. Tekstowi towarzyszy kilka ujęć z Jasnej Góry.

Ten widok nie za bardzo podoba się Marcinowi Kierwińskiemu, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska. We wpisie na platformie X odnosi się do nagrania z sali ojca Kordeckiego, w której to prezydent spotkał się z przedstawicielami kibiców.

"Prezydent Nawrocki przywitał kibiców, krzycząc 'czołem kibice'. Odpowiedzieli: 'czołem Panie Prezydencie'. Film już skasowano z profilu prezydenta. Być może było im jednak wstyd przed żołnierzami czy policjantami... Gwardia przyboczna Prezydenta?" - dopytuje minister Kierwiński.

Trzy grosze dorzuca również Roman Giertych. "Pan Nawrocki razem z kolegami śni o obaleniu rządu premiera Donalda Tuska. Pobożnie śni. Na Jasnej Górze. Rozumiem, że Episkopat Polski nadal uważa, że Paulini nie wykorzystują Narodowego Sanktuarium do celów politycznych?" - grzmi, udostępniając przy okazji wideo z "pozdrowieniami" kibiców dla premiera.

To nie wszystko. Wokół udziału prezydenta w Pielgrzymce Kibiców wybuchła awantura w Radiu Zet. Tomasz Trela i Łukasz Rzepeczki wdali się w sprzeczkę. "Jeżeli pan prezydent był wczoraj z kibolami, z bandytami stadionowymi na Jasnej Górze, to ja się nie dziwię, że on do tego środowiska uderza" - mówił poseł Nowej Lewicy. "Nie dziwię się, że przegrywacie wybory prezydenckie jedne za drugimi. Niech pan przeprosi polskich kibiców. Nie pozwolę obrażać polskich patriotów" - odparował mu polityk Nowej Nadziei.

Zareagował prowadzący audycję. "Jeśli wśród ludzi, którzy byli na Jasnej Górze z prezydentem, są przestępcy stadionowi, to wy jesteście rządem, wy macie policję, wy macie MSW, prokuraturę. Ścigajcie ich" - rzucił, choć dyskusji tym nie zamknął.

