Cristiano Ronaldo to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu i bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego sportu. Portugalczyk od lat zachwyca kibiców nie tylko talentem, ale też niespotykaną ambicją i pracowitością. Grał w takich klubach jak Manchester United, Real Madryt czy Juventus, zdobywając po drodze niezliczone trofea i bijąc kolejne rekordy strzeleckie. Pięciokrotnie sięgał po Złotą Piłkę, wygrywał Ligę Mistrzów, mistrzostwa krajowe w kilku ligach, a w 2016 roku poprowadził reprezentację Portugalii do triumfu na mistrzostwach Europy. Jego dorobek sportowy sprawia, że wielu uznaje go za jednego z najlepszych piłkarzy wszech czasów.

Takie wykształcenie ma Cristiano Ronaldo. Wielu może być w szoku

Mało kto jednak wie, że za imponującą karierą Ronaldo kryje się nietypowa i pełna zawirowań ścieżka edukacyjna. Cristiano Ronaldo nie ma nawet wykształcenia podstawowego. Gdy miał 14 lat, został wyrzucony ze szkoły podstawowej, co okazało się momentem przełomowym w jego życiu. Decydujące wydarzenie miało miejsce, gdy młody Ronaldo rzucił krzesłem w nauczyciela.

Jak donosi "Daily Star", powodem agresywnej reakcji miał być komentarz pedagoga dotyczący trudnej sytuacji finansowej jego rodziny, który piłkarz odebrał jako upokarzający. Po tym incydencie został wydalony ze szkoły. Serwis levaregeedu.com zauważa, że Cristiano Ronaldo wspólnie z matką podjął wówczas decyzję o całkowitym zakończeniu edukacji i poświęceniu się wyłącznie piłce nożnej. To sprawiło, że Ronaldo nie ukończył nawet szkoły podstawowej.

Choć sam nie zdobył formalnego wykształcenia, dziś ogromną wagę przykłada do edukacji swoich dzieci. Cristiano Ronaldo Jr., bliźniaki Eva i Mateo oraz córka Alana uczęszczają do prestiżowej szkoły, a piłkarz dba o to, by mieli możliwości, których on sam nie miał. Jego historia pokazuje, że pasja i determinacja potrafią zaprowadzić na sam szczyt, nawet jeśli droga do sukcesu odbiega od utartych schematów.

