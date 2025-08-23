Aryna Sabalenka zaszalała. Tak spędza czas przed US Open

Aryna Sabalenka znakomicie odnajduje się w roli liderki światowego rankingu. Jak na główną promotorkę kobiecego tenisa przystało, Białorusinka nie ogranicza się jedynie do gry na korcie - regularnie trafia ona bowiem na okładki magazynów modowych, współpracuje z wieloma znanymi markami, a także bierze ona udział w różnego rodzaju eventach niekoniecznie związanych z tenisem.

Aryna Sabalenka na imprezie w Central Parku. Zachwyciła stylizacją

Przed rozpoczęciem ostatniego w sezonu turnieju wielkoszlemowego - US Open - światowa "jedynka" ma pełne ręce roboty. Konferencje prasowe, treningi, eventy sponsorskie - tak właśnie wyglądają jej ostatnie godziny przed oficjalnym rozpoczęciem walki o czwarte w karierze trofeum Wielkiego Szlema.

Kilka dni temu białoruska zawodniczka wzięła udział w wydarzeniu zorganizowanym w hotelu The St. Regis New York, a swoją stylizację rozpętała niemałą burzę. Poszło o spodnie, które tenisistka ubrała na ten event. "Najgorsze dżinsy, jakie kiedykolwiek widziałam", "Spodnie z kamizelką ratunkową - dobre na łódkę", "Co to za spodnie, do diabła?" - komentowali internauci.

Sabalenka szybko "odpokutowała" i na kolejny ważny event ubrała się już zgodnie ze swoim stylem. Na tenisowej imprezie, która odbyła się w Central Parku, sportsmenka ubrała czarne garniturowe spodnie, marynarkę w tym samym kolorze oraz koronkowe body, także w kolorze czarnym. Całość uzupełniła modnymi dodatkami.

Tym razem 27-letnia gwiazda obsypana została komplementami. "Przepiękna", "Spójrzcie na nią!", "Okay, to jedna z twoich najlepszych stylizacji", "Królowa", "Fantastycznie piękna", "Nie mam słów" - zachwycali się internauci.

Aryna Sabalenka walkę o wielkoszlemowe trofeum w Nowym Jorku rozpocznie już w niedzielę, 24 sierpnia. W pierwszej rundzie liderka światowego rankingu kobiecego tenisa zmierzy się ze Szwajcarką, Rebeką Masarovą. Przypomijmy, że w singlu kobiet zobaczymy także reprezentantki Polski - Igę Świątek, Magdę Linette i Magdalenę Fręch. Poczynania naszych tenisistek śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii.

