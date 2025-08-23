Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aryna Sabalenka zaszalała. Tak spędza czas przed US Open

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Już w niedzielę rozpocznie się rywalizacja czołowych tenisistów świata w ramach ostatniego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego - US Open. Jeśli chodzi o grę pojedynczą kobiet, w Nowym Jorku tytułu bronić będzie Aryna Sabalenka. Białorusinka spędza większość czasu na treningach, a w wolnych chwilach zajmuje się promocją tenisa, biorąc udział m.in. w ważnych eventach. Nie inaczej było tym razem.

Aryna Sabalenka wzięła udział w tenisowym evencie przed US Open
Aryna Sabalenka wzięła udział w tenisowym evencie przed US OpenInstagram/arynasabalenka, Robert PrangeGetty Images

Aryna Sabalenka znakomicie odnajduje się w roli liderki światowego rankingu. Jak na główną promotorkę kobiecego tenisa przystało, Białorusinka nie ogranicza się jedynie do gry na korcie - regularnie trafia ona bowiem na okładki magazynów modowych, współpracuje z wieloma znanymi markami, a także bierze ona udział w różnego rodzaju eventach niekoniecznie związanych z tenisem.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Aryna Sabalenka na imprezie w Central Parku. Zachwyciła stylizacją

Przed rozpoczęciem ostatniego w sezonu turnieju wielkoszlemowego - US Open - światowa "jedynka" ma pełne ręce roboty. Konferencje prasowe, treningi, eventy sponsorskie - tak właśnie wyglądają jej ostatnie godziny przed oficjalnym rozpoczęciem walki o czwarte w karierze trofeum Wielkiego Szlema.

Kilka dni temu białoruska zawodniczka wzięła udział w wydarzeniu zorganizowanym w hotelu The St. Regis New York, a swoją stylizację rozpętała niemałą burzę. Poszło o spodnie, które tenisistka ubrała na ten event. "Najgorsze dżinsy, jakie kiedykolwiek widziałam", "Spodnie z kamizelką ratunkową - dobre na łódkę", "Co to za spodnie, do diabła?" - komentowali internauci.

Sabalenka szybko "odpokutowała" i na kolejny ważny event ubrała się już zgodnie ze swoim stylem. Na tenisowej imprezie, która odbyła się w Central Parku, sportsmenka ubrała czarne garniturowe spodnie, marynarkę w tym samym kolorze oraz koronkowe body, także w kolorze czarnym. Całość uzupełniła modnymi dodatkami.

Tym razem 27-letnia gwiazda obsypana została komplementami. "Przepiękna", "Spójrzcie na nią!", "Okay, to jedna z twoich najlepszych stylizacji", "Królowa", "Fantastycznie piękna", "Nie mam słów" - zachwycali się internauci.

Aryna Sabalenka walkę o wielkoszlemowe trofeum w Nowym Jorku rozpocznie już w niedzielę, 24 sierpnia. W pierwszej rundzie liderka światowego rankingu kobiecego tenisa zmierzy się ze Szwajcarką, Rebeką Masarovą. Przypomijmy, że w singlu kobiet zobaczymy także reprezentantki Polski - Igę Świątek, Magdę Linette i Magdalenę Fręch. Poczynania naszych tenisistek śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii.

Zobacz również:

Ellen Perez
Tenis

Była "ofiara" Igi Świątek zabrała głos. Wstrząsające wyznanie przed US Open

Paweł Nowak
Paweł Nowak
    Tenisistka na korcie trzymająca rakietę tenisową, uśmiecha się i patrzy w bok, w tle widownia oraz reklama JP Morgan.
    Aryna SabalenkaSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Tenisistka w białym stroju wykonuje uderzenie forehand podczas meczu na tle niebieskiego kortu i charakterystycznej tablicy W&S.
    Aryna SabalenkaDYLAN BUELL /Getty Images via AFPAFP
    Kobieta w sportowym stroju, patrząca w górę z poważnym wyrazem twarzy, na tle rozmytego niebieskiego obiektu sportowego.
    Aryna SabalenkaDYLAN BUELLAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja