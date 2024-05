Ostry komentarz byłej żony Konstantina Kołcowa. Ani myślała się hamować

"Apel do wszystkich dziewczyn, które trzymają się cudzych mężów, które mają dzieci w rodzinie!!! To jest podłe!!! To jest niesamowity i najszczęśliwszy czas, ale jednocześnie najtrudniejszy, bo małe dziecko zabiera mnóstwo energii, energii i czasu... Może się zdarzyć, że kiedyś też znajdziesz się w takiej sytuacji " - napisała kobieta w 2020 roku.

Aryna Sabalenka widywana u boku znanego biznesmena. I to nie raz. Rozpętała się afera

I właśnie te słowa odbiły się szerokim echem w mediach. Opinie internautów były podzielone. Część ludzi nie kryła złości z faktu, że to tenisistka za każdym razem jest brana do odpowiedzialności. " Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego mówi się, że kobieta rozbiła małżeństwo? A nie ten, kto jest w związku i ten, kto się do czegoś zobowiązał? ", "To zabawne, jak ją obwiniają, ale co z mężczyznami?", " Co to jest w ogóle za tytuł?" - czytamy na portalu X.