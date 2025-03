Aryna Sabalenka szaleje w Miami. Skradła show na imprezie

Aryna Sabalenka w ubiegłym sezonie spełniła swoje największe marzenie i odebrała Idze Świątek prowadzenie w światowym rankingu kobiecego tenisa. Co prawda wyczyn ten udał się Białorusince także rok wcześniej, jednak wówczas fotelem liderki nie nacieszyła się ona zbyt długo - Polka bowiem jeszcze przed zakończeniem sezonu wróciła na szczyt. Za drugim razem Białorusinka była już jednak bardziej konsekwentna - znakomicie wykorzystała nieobecność rywalki podczas azjatyckiej części sezonu i umocniła się na pozycji liderki światowego rankingu. Numerem "jeden" jest do tej pory i na ten moment niewiele wskazuje na to, aby miała wkrótce stracić miano królowej kobiecego tenisa.

