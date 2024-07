Aryna Sabalenka ładuje baterię na wakacjach. Co za widoki

Po ogłoszeniu decyzji o wycofaniu się z Wimbledonu sportsmenka skupiła się na rehabilitacji bolącego barku. Do zdrowia dochodzi na rajskich wakacjach. W sieci pojawiła się kadrami z urlopu, prezentując do kamery smukłą sylwetkę.

Fani Białorusinki błyskawicznie zareagowali na opublikowane przez nią w sieci fotografie. Życzyli jej udanej rehabilitacji. "Piękno", "Ciesz się Sabalenka", "Co za piękna kobieta", "Dobrego powrotu do zdrowia i dobrego relaksu Aryna", "Tęsknimy za Tobą", "Wimbledon bez ciebie to nie to samo. Szybko wracaj do zdrowia", "Jesteś potrzebna na meczach" - oznajmili.