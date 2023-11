Aryna Sabalenka szaleje na urlopie. W sieci pojawiło się nagranie

Aryna Sabalenka przez dwa miesiące nosiła miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa. Białorusinka przez wiele miesięcy odrabiała straty punktowe do pierwszej rakiety świata, Igi Świątek i ostatecznie objęła prowadzenie w klasyfikacji najlepszych singlistek świata po zakończeniu US Open. W nowojorskiej imprezie 25-latka zaprezentowała się bowiem znacznie lepiej od Polki - Iga wyeliminowana została w czwartej rundzie , Aryna natomiast dotarła aż do finału, gdzie musiała uznać wyższość reprezentantki gospodarzy, Coco Gauff.