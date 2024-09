Aryna Sabalenka pokazała siostrę. Porównują ją do znanej aktorki

Do rywalizacji 26-latka wróciła na początku sierpnia i to z przysłowiowym przytupem. Choć średnio poradziła sobie w Waszyngtonie i Toronto, turniej w Cincinnati zakończyła z końcowym trofeum. Równie dobrze poradziła sobie podczas US Open, kiedy to sięgnęła po trzeci już wielkoszlemowy tytuł w karierze.