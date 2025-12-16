Aryna Sabalenka pławi się w luksusach. Tak bawiła się w Nowym Jorku
Aryna Sabalenka na chwilę odłożyła rakietę i zamieniła tenisowe korty na nowojorskie ulice. Liderka rankingu WTA, nie przejmując się kontrowersjami wokół swojej osoby, spędziła intensywne 48 godzin w "Wielkim Jabłku", łącząc obowiązki ambasadorskie z luksusowym wypoczynkiem u boku partnera. Zakochani nie szczędzili sobie pieniędzy, bawiąc się m.in. w luksusowych restauracjach.
Aryna Sabalenka to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci kobiecego tenisa. Białorusinka od kilku lat znajduje się w ścisłej światowej czołówce, a jej agresywny styl gry, charyzma i emocjonalność sprawiają, że przyciąga uwagę nie tylko kibiców, ale i mediów na całym świecie. 26-latka nieustannie pracuje nad sobą, a jej sportowa dojrzałość idzie w parze z coraz większą świadomością życia poza kortem.
Kolejny sezon Sabalenka zakończyła jako liderka rankingu WTA, co tylko potwierdza jej stabilność na najwyższym poziomie. W roli numeru "jeden" Białorusinka odnajduje się znakomicie. Chętnie udziela wywiadów nie tylko mediom stricte sportowym, regularnie pojawia się na czerwonych dywanach podczas prestiżowych eventów i aktywnie promuje kobiecy tenis także poza środowiskiem tenisowym. Stała się ambasadorką dyscypliny i przykładem nowoczesnej sportsmenki, która potrafi łączyć sukces z wizerunkiem.
Pod koniec grudnia Sabalenka ma zagrać pokazowy mecz z Nickiem Kyrgiosem, co wywołało ogromne kontrowersje w tenisowym świecie. Wydarzenie od początku wzbudza skrajne emocje, jednak sama Aryna nie przejmuje się zamieszaniem wokół swojej osoby. Korzysta z wolnego czasu przed wznowieniem rywalizacji i realizuje własne potrzeby.
Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis szaleją w Nowym Jorku przed świętami
Aryna Sabalenka cieszy się krótką przerwą od tenisa i życiem poza kortem. Liderka rankingu WTA właśnie pochwaliła się w sieci serią zdjęć z Nowego Jorku, wykonanych w przeciągu ostatnich 48 godzin. Nie nudziła się. Podczas tej wizyty Białorusinka najpierw wypełniła ambasadorskie obowiązki dla marki Audemars Piquet, a później pławiła się w luksusach u boku partnera Georgiosa Franglisa.
Zakochani zwiedzali miasto, odkrywali wyjątkowe zakątki i korzystali z najlepszych restauracji w mieście, pokazując, że nie przywiązują zbyt dużej wagi do pieniędzy i ich priorytetem jest po prostu dobrze się bawić w swoim towarzystwie. "48 godziny w Nowym Jorku" - napisała liderka rankingu WTA.
