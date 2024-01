Choć Iga Świątek i spółka skupiają się na pierwszym w tym sezonie wielkoszlemowych turnieju - Austrialian Open, fani tenisa mają okazję wrócić wspomnieniami do wydarzeń z poprzedniego roku. Na platformie streamingowej Netflix ukazał się drugi sezon znanego serialu "Break Point" opowiadającego o życiu czołowych zawodników. Jak się okazuje, tym razem producenci zaliczyli dotkliwą "wpadkę" związaną z podopieczną Tomasza Wiktorowskiego . Raszynianka, która skończyła 2023 r. jako liderka światowego rankingu WTA, nie przekonała do siebie reżyserów, bowiem nie była gwiazdą produkcji. Ponadto serial kończy się w momencie, kiedy to Aryna Sabalenka po US Open obejmuje pierwsze miejsce w tabeli. Wielki powrót 22-latki na fotel liderki po zmaganiach w Cancun pominięto.