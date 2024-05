Aryna Sabalenka opływa w luksusy. Pokazała się w piekielnie drogiej stylizacji

Aryna Sabalenka paraduje po Rzymie w drogiej stylizacji. Pochwaliła się fotkami w sieci

Uwagę zwraca przede wszystkim stylizacja, na którą zdecydowała się tenisistka. Postawiła ona na biały top i beżowe spodnie, a całość uzupełniła modnymi i dość drogimi dodatkami. Na stopach białoruskiej zawodniczki zobaczyć można klapki na szpilce z wycięciem w kształcie serca. But ten to model marki Alaia, którego cena wynosi 1050 euro, a więc około 4500 złotych. Sabalenka do stylizacji dobrała także skórzaną torebkę od Loewe, za którą zapłacić trzeba około 13 tys. złotych. Najdroższa z całej stylizacji jest jednak kurtka skórzana. Jest to projekt domu mody Yves Saint Laurent, którego cena to 5190 euro, a więc ponad 22 tys. złotych. Łącznie kurtka i dodatki, które miała na sobie Sabalenka, kosztowały więc około 39,5 tys. złotych.