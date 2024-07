Aryna Sabalenka opływa w luksusy na wakacjach. Wydała na to fortunę

Aryna Sabalenka na wakacjach z ukochanym. Pochwaliła się akcesoriami, za które trzeba sporo zapłacić

Kilka dni temu na oficjalnej stronie WTA pojawiła się wstępna lista uczestniczek zgłoszonych do turnieju w Waszyngtonie . Nie zabrakło na niej nazwiska białoruskiej gwiazdy, co mocno ucieszyło jej fanów. Niestety, nie wszyscy wierzą w to, że Sabalenka tak szybko wróci do rywalizacji. W rozmowie z WP SportoweFakty na temat kontuzji tenisistki wypowiedział się jakiś czas temu Roman Spławski, specjalista w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Twierdzi on, że w przypadku takiego urazu czas rekonwalescencji potrwać może nawet trzy miesiące. Oznaczałoby to, że Białorusinka ominęłaby nie tylko turniej w Waszyngtonie, ale również ostatnią w tym sezonie imprezę wielkoszlemową - US Open.