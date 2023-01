Po pokonaniu Karoliny Pliskovej 6:3, 7:5 i awansie do półfinału Australian Open Magda Lientte nie kryła ogromnej radości . To jej największy sukces w karierze. "Chyba nadal w to nie wierzę " - dzieliła się wrażeniami. "Jestem niesamowicie zadowolona, ale byłam zdecydowanie bardziej nerwowa przed samym meczem i cieszę się, że jak ten mecz przyszedł, już w trakcie gry, potrafiłam te emocje fajnie skontrolować" - dodawała.

Starcie z Białorusinką nie będzie należało do łatwych. Sabalenka może pochwalić się w tym roku nieprzerwaną dotąd passą zwycięstw . Na początku stycznia wygrała turniej w Adelajdzie, a potem - już w Melbourne - pięciokrotnie schodziła z kortu w roli triumfatorki. Jej bilans to 9-0 i żadnego straconego seta. Statystyki wyglądają zatem imponująco.

Kim jest Aryna Sabalenka, najbliższa rywalka Magdy Linette w Australian Open? Zachwyca fanów również poza kortem

Później, już w mediach społecznościowych, wróciła do swojego spotkania z Chorwatką i udostępniła kilka kadrów odnoszących się do tamtego starcia. Wcześniej, na moment przed rozpoczęciem Australian Open, udostępniła swoje zdjęcie zrobione na jednej z australijskich ulic. "No, to ruszamy" - napisała i zamieściła emotikony sygnalizujące prośbę o trzymanie za nią kciuków.