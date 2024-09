Aryna Sabalenka nagle spakowała walizki i wyjechała. A teraz taki wpis

Aryna Sabalenka na krótko po wygraniu tegorocznej edycji turnieju US Open wraz z partnerem Georgiosem Frangulisem udała się do Szwajcarii. Pogoda w tej części Europy nie zachwyca, dlatego też tenisistka i biznesmen szybko spakowali walizki i polecieli do Grecji. Wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa pochwaliła się w sieci fotkami z wakacyjnej destynacji.