Sabalenka wcześniej wycofała się z rywalizacji w turnieju w Pekinie. Zdaje się jednak, że wielka rywalka Igi Świątek przyjedzie już do Wuhan, by bronić wywalczonego przed rokiem tytułu.

Aryna Sabalenka spędziła czas z Novakiem Djokoviciem

W czasie, gdy Świątek walczyła o ćwierćfinał turnieju w Pekinie, Aryna Sabalenka wypoczywała w Grecji. Jak się okazało, na miejscu towarzyszył jej nie tylko jej ukochany, Georgios Frangulis, ale również Novak Djoković z żoną.

Obie pary postanowiły spędzić ze sobą jeden z wieczorów i wybrały się na podwójną randkę. Aryna Sabalenka postanowiła od razu podzielić się tym ze światem i zamieściła zdjęcie, na którym widać zarówno ją z jej partnerem, jak i Djokovicia z jego drugą połówką.

Aryna Sabalenka i Novak Djoković na podwójnej randce

Sabalenka od razu zaznaczyła, że była to dla niej "wymarzona podwójna randka". Pokazała zdjęcia, na których pozowała z Frangulisem, ale także z Djokoviciem i jego małżonką, Jeleną. Wszyscy razem spędzili czas w gorącej Grecji.

Niebawem Sabalenka wróci jednak do gry. Ostatni czas był dla niej momentem na odpoczynek. Białorusinka nie ruszyła jeszcze w drogę do Azji - jej ostatnim meczem był wygrany finał US Open.

Novak Djoković, Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka wygrała US Open 2025