Aryna Sabalenka i Novak Djoković na wspólnej randce. W sieci pojawiły się zdjęcia
Aryna Sabalenka i Novak Djoković mają bardzo dobre relacje. Liderka światowego rankingu i były lider oraz mistrz olimpijski z Paryża wielokrotnie spotykali się na konferencjach i w czasie wolnym. Ostatnio Białorusinka zawitała do Grecji i tam spotkała się z serbskim tenisistą. Okazało się, że poszli na... randkę. Zdjęcia szybko pojawiły się w mediach społecznościowych.
Sabalenka wcześniej wycofała się z rywalizacji w turnieju w Pekinie. Zdaje się jednak, że wielka rywalka Igi Świątek przyjedzie już do Wuhan, by bronić wywalczonego przed rokiem tytułu.
Aryna Sabalenka spędziła czas z Novakiem Djokoviciem
W czasie, gdy Świątek walczyła o ćwierćfinał turnieju w Pekinie, Aryna Sabalenka wypoczywała w Grecji. Jak się okazało, na miejscu towarzyszył jej nie tylko jej ukochany, Georgios Frangulis, ale również Novak Djoković z żoną.
Obie pary postanowiły spędzić ze sobą jeden z wieczorów i wybrały się na podwójną randkę. Aryna Sabalenka postanowiła od razu podzielić się tym ze światem i zamieściła zdjęcie, na którym widać zarówno ją z jej partnerem, jak i Djokovicia z jego drugą połówką.
Aryna Sabalenka i Novak Djoković na podwójnej randce
Sabalenka od razu zaznaczyła, że była to dla niej "wymarzona podwójna randka". Pokazała zdjęcia, na których pozowała z Frangulisem, ale także z Djokoviciem i jego małżonką, Jeleną. Wszyscy razem spędzili czas w gorącej Grecji.
Niebawem Sabalenka wróci jednak do gry. Ostatni czas był dla niej momentem na odpoczynek. Białorusinka nie ruszyła jeszcze w drogę do Azji - jej ostatnim meczem był wygrany finał US Open.