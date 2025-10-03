Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aryna Sabalenka i Novak Djoković na wspólnej randce. W sieci pojawiły się zdjęcia

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Aryna Sabalenka i Novak Djoković mają bardzo dobre relacje. Liderka światowego rankingu i były lider oraz mistrz olimpijski z Paryża wielokrotnie spotykali się na konferencjach i w czasie wolnym. Ostatnio Białorusinka zawitała do Grecji i tam spotkała się z serbskim tenisistą. Okazało się, że poszli na... randkę. Zdjęcia szybko pojawiły się w mediach społecznościowych.

Aryna Sabalenka i Novak Djoković
Aryna Sabalenka i Novak DjokovićDAVID GRAY / AFPAFP

Sabalenka wcześniej wycofała się z rywalizacji w turnieju w Pekinie. Zdaje się jednak, że wielka rywalka Igi Świątek przyjedzie już do Wuhan, by bronić wywalczonego przed rokiem tytułu.

Aryna Sabalenka spędziła czas z Novakiem Djokoviciem

W czasie, gdy Świątek walczyła o ćwierćfinał turnieju w Pekinie, Aryna Sabalenka wypoczywała w Grecji. Jak się okazało, na miejscu towarzyszył jej nie tylko jej ukochany, Georgios Frangulis, ale również Novak Djoković z żoną. 

Sabalenka po porażkach w Szlemach: „Ludzie lepiej mnie rozumieją” [WIDEO]AP© 2025 Associated Press

Obie pary postanowiły spędzić ze sobą jeden z wieczorów i wybrały się na podwójną randkę. Aryna Sabalenka postanowiła od razu podzielić się tym ze światem i zamieściła zdjęcie, na którym widać zarówno ją z jej partnerem, jak i Djokovicia z jego drugą połówką. 

Aryna Sabalenka i Novak Djoković na podwójnej randce

Sabalenka od razu zaznaczyła, że była to dla niej "wymarzona podwójna randka". Pokazała zdjęcia, na których pozowała z Frangulisem, ale także z Djokoviciem i jego małżonką, Jeleną. Wszyscy razem spędzili czas w gorącej Grecji.

Niebawem Sabalenka wróci jednak do gry. Ostatni czas był dla niej momentem na odpoczynek. Białorusinka nie ruszyła jeszcze w drogę do Azji - jej ostatnim meczem był wygrany finał US Open.

Uśmiechnięta kobieta w sportowej kurtce trzyma w rękach srebrny puchar, stojąc na korcie tenisowym, w tle widoczne rozmyte trybuny.
Aryna Sabalenka wygrała US Open 2025TIMOTHY A.CLARYAFP

