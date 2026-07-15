Po porażce w 1/8 finału Wimbledonu z Naomi Osaką, Aryna Sabalenka udała się na krótki urlop do Grecji w towarzystwie swoich bliskich, po czym po dłuższej nieobecności postanowiła odwiedzić swoją ojczyznę. Nagrania z wizyty 28-letniej liderki światowego rankingu kobiecego tenisa szybko obiegły media społecznościowe. Czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa na lotnisku powitana została w iście królewskim stylu - nie brakowało muzyki i śpiewów, kobiet i mężczyzn w strojach ludowych oraz... czerwonego dywanu.

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Białorusini wykorzystali wizytę swojej reprezentantki i zaprosili Sabalenkę na otwarcie nowego obiektu tenisowego w Mińsku. Podczas wydarzenia 28-latka dała lekcję tenisa młodym rodakom i z uśmiechem na ustach rozdawała autografy. Jej zachowanie jednak nie wszystkim się spodobało.

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Wielu internautów postanowiło głośno wyrazić swój sprzeciw wobec działań liderki światowego rankingu kobiecego tenisa i ostro skrytykowało ją za wizytę w Białorusi, która popiera działania Władimira Putina i jego wojsk na terenie Ukrainy.

"Cóż, wszystkie jej słowa o tym, że nie popiera wojny w Ukrainie, znikają w jednej chwili, bo będzie finansować wojnę, będąc na terytorium Białorusi", "Kasatkina odeszła od faszystowskiej wojny i zmieniła narodowość. Saba odwiedza faszystowską Białoruś", "Ale ignorancja i degradacja", "Upokarzające" - komentowali kibice.

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Przed liderką światowego rankingu ważne tygodnie

Wizyta Aryny Sabalenki w Mińsku nie potrwa jednak długo - już wkrótce 28-letnia sportsmenka rozpocznie bowiem sezon na kortach twardych. Na początku sierpnia liderka światowego rankingu ma wziąć udział w zmaganiach w ramach turnieju rangi WTA 1000 w Toronto, jednak z pewnością jedną z najważniejszych imprez w nadchodzącym czasie będzie dla Białorusinki US Open. Podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju będzie ona bowiem bronić wywalczonego przed rokiem tytułu.

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Aryna Sabalenka Kirill KUDRYAVTSEV / AFP East News

Aryna Sabalenka WILLIAM WEST AFP

Aryna Sabalenka FILIPPO MONTEFORTE East News





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