Aryna Sabalenka "finansuje wojnę". Burza po decyzji Białorusinki

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Aryna Sabalenka przed powrotem na kort po porażce na Wimbledonie zdecydowała się odwiedzić ojczyznę. W Białorusi 28-latka powitana została w iście królewskim stylu, a następnie wzięła udział w otwarciu nowego obiektu tenisowego w Mińsku, co nie spodobało się wielu kibicom. W sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy pod adresem liderki światowego rankingu.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaMARTIN KEEP / AFPAFP

Po porażce w 1/8 finału Wimbledonu z Naomi Osaką, Aryna Sabalenka udała się na krótki urlop do Grecji w towarzystwie swoich bliskich, po czym po dłuższej nieobecności postanowiła odwiedzić swoją ojczyznę. Nagrania z wizyty 28-letniej liderki światowego rankingu kobiecego tenisa szybko obiegły media społecznościowe. Czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa na lotnisku powitana została w iście królewskim stylu - nie brakowało muzyki i śpiewów, kobiet i mężczyzn w strojach ludowych oraz... czerwonego dywanu.

Białorusini wykorzystali wizytę swojej reprezentantki i zaprosili Sabalenkę na otwarcie nowego obiektu tenisowego w Mińsku. Podczas wydarzenia 28-latka dała lekcję tenisa młodym rodakom i z uśmiechem na ustach rozdawała autografy. Jej zachowanie jednak nie wszystkim się spodobało.

Aryna Sabalenka skrytykowana przez kibiców. Poszło o powrót do Białorusi

Wielu internautów postanowiło głośno wyrazić swój sprzeciw wobec działań liderki światowego rankingu kobiecego tenisa i ostro skrytykowało ją za wizytę w Białorusi, która popiera działania Władimira Putina i jego wojsk na terenie Ukrainy.

"Cóż, wszystkie jej słowa o tym, że nie popiera wojny w Ukrainie, znikają w jednej chwili, bo będzie finansować wojnę, będąc na terytorium Białorusi", "Kasatkina odeszła od faszystowskiej wojny i zmieniła narodowość. Saba odwiedza faszystowską Białoruś", "Ale ignorancja i degradacja", "Upokarzające" - komentowali kibice.

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Przed liderką światowego rankingu ważne tygodnie

Wizyta Aryny Sabalenki w Mińsku nie potrwa jednak długo - już wkrótce 28-letnia sportsmenka rozpocznie bowiem sezon na kortach twardych. Na początku sierpnia liderka światowego rankingu ma wziąć udział w zmaganiach w ramach turnieju rangi WTA 1000 w Toronto, jednak z pewnością jedną z najważniejszych imprez w nadchodzącym czasie będzie dla Białorusinki US Open. Podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju będzie ona bowiem bronić wywalczonego przed rokiem tytułu.

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Kobieta w sportowej białej koszulce z determinacją na twarzy podczas meczu tenisowego, w tle rozmyta sylwetka innej zawodniczki.
Aryna SabalenkaKirill KUDRYAVTSEV / AFP East News
Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym wykonuje gest pocałunku skierowanego do publiczności, w tle widoczny rozmyty tłum kibiców.
Aryna SabalenkaWILLIAM WESTAFP
Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju z zaciśniętą pięścią w geście triumfu na korcie.
Aryna SabalenkaFILIPPO MONTEFORTEEast News


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