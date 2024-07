Artur Żmijewski jest bratem znanego sportowca. Prawda wyszła na jaw

Znane rodzeństwa w świecie sportu

Znane rodzeństwa w świecie sportu czy show-biznesu to nic nadzwyczajnego, choć najczęściej bywa tak, że to jedna osoba gra pierwsze skrzypce, a druga pozostaje bardziej w cieniu. Tak jest chociażby w przypadku sióstr Radwańskich, z których to Agnieszka jest bardziej znana. Niedawno, przy okazji Wimbledonu, media rozpisywały się także o siostrze Huberta Hurkacza .