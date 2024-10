Artur Szpilka zabrał swoje psy do kościoła. Nagle zwrócił się do księdza

Artur Szpilka nigdy nie ukrywał, że jest osobą wierzącą i niemal na każdym kroku podkreśla, jak ważna jest dla niego wiara. Nie tak dawno utytułowany pięściarz w rozmowie z Interią ujawnił, że zdecydował się na spowiedź absolutną, która mocno zmieniła jego podejście do życia. "Do spowiedzi chodziłem, ale na takiej generalnej nie byłem nigdy. Nigdy nie wyznawałem tych najgorszych. (...) Ja wyleciałem z tego kościoła. Naprawdę ci mówię, wyspowiadałem się z wszystkiego i wybiegłem. Możesz zapytać 'Kostki' (trenera Tomasza Miękinę - przyp. red.), bo był tego świadkiem. Nagle z radości zacząłem... Nie no, tego nie da się opisać" - opowiadał wówczas.

