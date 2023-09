Artur Szpilka się postarał. Wręczył ukochanej wyjątkowy prezent urodzinowy

Artur Szpilka to jedna z największych gwiazd polskich sportów walki. Pochodzący z Wieliczki sportowiec niegdyś spełniał się jako bokser, obecnie natomiast występuje jako zawodnik MMA. Do pojedynków, co ciekawe, Szpilkę ciągnęło także w wolnym czasie. Kilkanaście lat temu pięściarz został skazany przez sąd w Myślenicach za udział w bójce koło dyskoteki w Wiśniowej. Wówczas otrzymał on karę 18 miesięcy pozbawienia wolności, jednak nie zgłosił się dobrowolnie to odbycia tej kary. W październiku 2009 roku po prawie trzech latach od wspomnianej wcześniej bójki został zatrzymany. Zakład karny opuścił w kwietniu 2011 roku.