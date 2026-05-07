Artur Szpilka się nie wahał. Zrobił to dla Julii Szermety

Warto przypomnieć, że Szpilka sam jakiś czas temu wydawał swoją biografię. Towarzyszyło jej spore zainteresowanie - przeszłość boksera, choć od dawna nie była owiana tajemnicą, pozostaje jednym z bardzo ciekawych aspektów jego kariery. Szczere wyznania, na które można było natrafić, przyciągnęły sporą liczbę czytelników.

Julia Szeremeta promuje książkę o sobie

Nieoczekiwane srebro igrzysk olimpijskich, a potem kolejne sukcesy w Pucharze Świata i młodzieżowych mistrzostwach Europy - Julia Szeremeta w 2024 roku na stałe wkroczyła do sportowej rzeczywistości i zagościła w umysłach Polaków. Od początku wiadomo było także, że jej życie nie było usłane różami.

Trenująca w Lublinie, ale nie mająca zbyt wiele pieniędzy Szeremeta, zaczęła żyć na całość po igrzyskach i skorzystała z możliwości, które dał jej los. Ostatnio także ogłosiła, że niebawem światło dzienne ujrzy książka o niej samej autorstwa Andrzeja Kostyry. Już w maju będzie można ją nabyć w polskich księgarniach.

Artur Szpilka pomógł Szeremecie

Z pomocą ruszyć postanowił także Artur Szpilka. Nie tak dawno pięściarz sam promował swoją biografię - opowiadał w niej m.in. o trudnym dzieciństwie, które spędził w dużej mierze w domu dziecka oraz o przemianie, jaka zachodziła w nim na przestrzeni lat. Tym razem postanowił wspomóc swoją młodszą koleżankę.

Na zdjęciu, które zamieścił w sieci, pokazał się z autorem książki, Andrzejem Kostyrą i krótko skomentował nowy książkowy nabytek: "Swoją mam. Następna w kolejce do przeczytania" - napisał. Zdaje się, że niebawem świat boksu zaczyta się w tym, co zaprezentowali światu wspólnie Kostyra i Szeremeta.

Artur Szpilka promuje książkę Julii Szeremety Instagram/szeremeta15984 ESP/Instagram

Julia Szeremeta VIPHOTO East News

Artur Szpilka Piotr Molecki East News

Roberto Bautista Agut - Francesco Maestrelli. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport