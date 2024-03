Artur Szpilka opuścił trening wściekły, ujawnia powód. "Jakaś masakra"

Przygotowania Artura Szpilki do nadchodzącej walki z Arkadiuszem Wrzoskiem zostały zakłócone. Podczas czwartkowego treningu 34-letni pięściarz i zawodnik MMA został bowiem okradziony, co wytrąciło go z równowagi. Śmiałek, który zdecydował się przywłaszczyć sobie należące do "Szpili" rzeczy, pozbawił go butów i skarpetek, przez co gwiazdor KSW musiał wracać do domu z samych klapkach.