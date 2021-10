Arka mierzyła się z grającą na tym samym poziomie, co rywal Lechii Gdańsk... Lechią Zielona Góra. Dzięki bramce, strzelonej w czwartej minucie doliczonego czasu gry awansowała do 1/8 finału zmagań. Drużyna z Gdańska uległa z kolei Świtowi Nowy Dwór Mazowiecki 1-2 po dość bezbarwnej grze i sensacyjnie pożegnała się z rywalizacją.

- Pokonaliśmy jedną Lechię, a odpadły dwie - napisali przedstawiciele Arki na Twitterze, odnosząc się rzecz jasna do kompromitacji zespołu z Ekstraklasy.



Na wbitą szpilkę otrzymali odpowiedź, w dodatku - dość dosadną. - Jak dobrze widzieć, że wciąż macie ten kompleks niższości. To była jedyna Lechia, jaką mogliście pokonać i długo się to nie zmieni, bo my do pierwszej ligi się nie wybieramy, a wam Ekstraklasa nie grozi - napisano.



Arka głos zabrała... raz jeszcze. - Po co te nerwy, jutro też nadejdzie świt - czytamy.



TC