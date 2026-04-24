Arcytrudne wyzwanie Karasia, FAME MMA ogłasza ws. hitowego turnieju. Oto drabinka

FAME MMA postanowiło zaczerpnąć inspirację od Davida Finchera i nazwało nadchodzący turniej na gali w Koszalinie na cześć jego popularnego filmu - "Fight Club". Już 9 maja ósemka zawodników wejdzie do rywalizacji w oktagonie, aby wyłonić najlepszego z nich w formule boksu w małych rękawicach. Zwycięzca, oprócz zaszczytnego tytułu, zyska także kluczyki do luksusowego BMW M5.

Kilka dni temu organizacja ogłosiła wszystkich uczestników turnieju, a wśród nich znaleźli się m.in. były zawodnik KSW Akop Szostak, rekordzista w zawodach Ironman Robert Karaś, podwójny mistrz FAME MMA Maksymilian Wiewiórka, raper Jose "Josef Bratan" Simao oraz były bokser amator Kasjusz "Don Kasjo" Życiński.

FAME MMA ogłasza ws. głośnego turnieju. Hit z udziałem Karasia już w ćwierćfinale

W czwartek, 23 kwietnia, FAME MMA ogłosiło drabinkę oraz pary ćwierćfinałowe wspomnianego turnieju. Szczególnie trudne wyzwanie czeka Roberta Karasia, bowiem zmierzy się on z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim, który dysponuje zdecydowanie lepszymi warunki fizycznymi, a także długoletnim doświadczeniem w boksie i freak fightach.

Oto pary ćwierćfinałowe:

Alan "Alanik" Kwieciński - Paweł Bomba

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka - Akop Szostak

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - Robert Karaś

Jose "Josef Bratan" Simao - Brajan "Bojan" Bojanko

Górna część drabinki składa się z pojedynku Kwiecińskiego z Bombą i rywalizacji Wiewióra z Szostakiem. Dolna część zmagań najpierw wyłoni natomiast półfinalistów z par: Życiński/Karaś i Simao/Bojanko. W finale zobaczymy zatem pojedynek dwóch triumfatorów wyłonionych z obu wspomnianych czwórek.

Oprócz turnieju podczas gali FAME MMA 31 odbędzie się także pojedynek Dawida Załeckiego z Michałem Królikiem. Niewykluczone jednak, że organizacja już wkrótce ujawni przed fanami jeszcze więcej szczegółów swojego nadchodzącego wydarzenia i zdradzi kompletną kartę walk.

