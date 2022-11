Arbiter trafił do rosyjskiej niewoli. "Byliśmy w informacyjnej próżni"

Ukraiński arbiter spędził pięć miesięcy w rosyjskiej niewoli

Rosjanie robili wszystko co w ich mocy, by wprowadzić przebywających w niewoli Ukraińców w błąd. "Słyszeliśmy, że jesteśmy winni, że jesteśmy mordercami. Mówili, że wszystkiemu winny jest pułk Azow, ukraińscy wojskowi. Naciskali nas psychicznie, upokarzali naród ukraiński. Mówili, że Ukrainy już nie ma, że Lwów i Wołyń są już polskie, a Zakarpacie węgierskie. Byliśmy w informacyjnej próżni. Całe to złudzenie, mówiące, że armia rosyjska zajęła połowę Ukrainy, to tylko presja. Zrozumieliśmy: Ukraina istnieje, Ukraina będzie istnieć, trzyma się, stawia opór i prędzej czy później zwycięstwo będzie nas" - przyznał.