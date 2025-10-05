Anna Przybylska zmarła 11 lat temu. Tak w rocznicę śmierci uhonorowała ją córka
Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Aktorka cierpiała na nowotwór trzustki. Wraz z mężem, piłkarzem Jarosławem Bieniukiem, doczekała się trojga dzieci. Najstarsza, Oliwia, poszła w ślady mamy i została studentką w szkole aktorskiej. Po 11 latach od śmierci mamy, Bieniuk postanowiła podzielić się jednym z ich ostatnich wspólnych zdjęć.
Przybylska zmarła we własnym domu, w otoczeniu rodziny. Kiedy wiadomo już było, że nie wygra z chorobą, zdecydowała się na domową opiekę medyczną. Dzięki temu mogła spędzić więcej czasu ze swoimi najbliższymi, także z dziećmi.
Anna Przybylska zmarła 11 lat temu. Oliwia Bieniuk zamieściła zdjęcie
Oliwia Bieniuk i jej młodsi bracia byli ogromnie przywiązani do swojej mamy. Cała rodzina, na czele z mężem Przybylskiej, Jarosławem Bieniukiem, bardzo przeżyła śmierć aktorki. Po latach, choć rany na sercach już się zabliźniły, to gdzieś wciąż pozostaje smutek, że Anna Przybylska nie może już towarzyszyć swojej rodzinie na dalszej życiowej drodze.
By uhonorować ten dzień, Oliwia Bieniuk zamieściła na swoim profilu na Instagramie jedno z ostatnich wspólnych zdjęć z mamą. Na czarno-białej fotografii widać uśmiechnięte Przybylską i jej córkę podczas nadmorskiego spaceru. Bieniuk dodała do tego jeszcze emotikonę czarnego serca.
Oliwia Bieniuk poszła w ślady mamy
Po śmierci Przybylskiej, jej dzieci starały się pójść w jej ślady - tak było w przypadku Oliwii i Szymona. Ona pragnęła zostać aktorką i dostała się na warszawską Akademię Teatralną, a młodszy od niej syn artystki stawiał już pierwsze kroki na wybiegu.
Wielu podkreśla, że zarówno Oliwia, jak i Szymon Bieniukowie są niezwykle podobni do mamy. Uwagę przykuwa przede wszystkim ich twarze i oczy. Póki co oboje, podobnie jak najmłodsze z dzieci Przybylskiej, czyli Jan, starają się żyć własnymi marzeniami i szukać własnej drogi, nawet, jeśli ta jest bliska temu, co robiła przez lata ich ukochana mama.