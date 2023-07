Anna Lewandowska zrobiła tym furorę w mediach. Teraz ma co wspominać

Jedna z najpopularniejszych WAG na świecie zaczęła z powodzeniem realizować swoje plany związane z dietetyką i zdrowym trybem życia. Żona piłkarza FC Barcelony buduje własną markę w mediach społecznościowych, gdzie obserwują ją miliony osób. W sieci układa jadłospisy, motywuje swoich miłośników do aktywności fizycznej , organizuje treningi online i specjalne obozy , które za każdym zarazem cieszą się dużym zainteresowaniem.

Po przenosinach do Barcelony, życie Anny obróciło się o sto osiemdziesiąt stopni. Śledząc jej profile społecznościowe, można wywnioskować, że klimat hiszpański służy influencerce. Kobieta dość szybko nawiązała nowe znajomości w Katalonii. Na swojego Instagrama często wyrzuca kadry ze znanymi WAGs "Blaugrany". Fani mogą znaleźć na jej profilu również filmiki z lekcji tańca. Anna postanowiła spróbować czegoś nowego i zapisała się na kurs bachaty, w której szybko się zakochała. Pasją stara się zarazić również swoich bliskich, a na zajęcia zabiera czasem kapitana reprezentacji Polski. Co ciekawe, zmysłowy taniec tak się spodobał parze, że zaprezentowali próbkę swoich umiejętnośc i podczas "drugiego wesela".

Anna Lewandowska podzieliła się z fanami ważnym wyznaniem. Ma co świętować

Trenerka fitness w ostatnich miesiącach próbowała zainteresować bachatą również rodaków. Podczas kwietniowego eventu we Wrocławiu, uczestnicy mieli okazję zobaczyć żonę lidera "Biało-Czerwonych" w akcji. "Było to dla mnie naprawdę duże wyzwanie. Nie jestem przecież profesjonalną tancerką, ale chciałabym tylko zainspirować innych do tego, aby realizowali swoje marzenia" - mówiła.