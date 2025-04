Anna Lewandowska znów z urazem. Historia się powtórzyła

Ze względu na kontuzję przez kilka tygodni pauzuje również Robert Lewandowski. Podczas meczu z Celtą Vigo polski napastnik opuścił boisko w 78. minucie. W niedzielę poinformowano o tym, że zawodnik doznał urazu ścięgna podkolanowego, co oznaczało, że nie wróci szybko do gry.

Anna Lewandowska znów z urazem?

Na swoim InstaStory Lewandowska opublikowała nagranie, na którym opowiedziała, że wróciła do biegania, ale niestety, nie było to zamierzone, a motywacja do powrotu była "zewnętrzna" i, jak się okazało, dotyczyła przede wszystkim doznanego urazu biodra. "Wracam do biegania. Co prawda, jest to motywacja zewnętrzna, a nie wewnętrzna. Niestety z pewnym bólem w biodrze. Przeciążenie albo spięcie mięśni" - wyznała.