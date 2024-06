Anna Lewandowska złamała wszystkie swoje zasady. Myślała, że nikt nie zauważy

Wystarczyła jednak tylko chwila, aby wszystkie przykazania i zasady zdrowego żywienia poszły w niepamię ć. Anna co prawda szybko usunęła zdjęcie, ale jak to w internecie - nic nie ginie. Mamy słynne zdjęcie Klary i Laury z "zakazanymi" produktami .

Lewandowska tak zaszalała na Instagramie, że aż usunęła zdjęcie z Laurą i Klarą

Podczas poniedziałkowego meczu Polska-Turcja, w którym to uczestniczył Robert Lewandowski , nie mogło zabraknąć na stadionie dopingującej go żony i dzieci. Co więcej, Laura i Klara wprowadziły Lewego na boisko , czym rozpuściły serca kibiców .

Córki Lewandowskich pokazały się na murawie. Nastała zagorzała dyskusja

Anna od zawsze starała się chronić prywatność swoich dzieci i zasłaniała ich twarze, aby zepewnić im beztroskie dzieciństwo. Choć co prawda nie było to pierwsze wyjście dziewczynek na murawę, to tym razem internaci byli wyjątkowo ciekawscy jak one wyglądają. Nie zabrakło też krytycznych komentarzy na ich temat, co wyjątkowo zdenerwowało polską influencerkę Maffashion. Sama jest matką kilkuletniego chłopczyka i nie godzi się na takie zachowania w internecie.