Okazuje się bowiem, że na rzecz WOŚP trafiły aż dwie aukcje sygnowane nazwiskiem "Lewej". Po pierwsze, znów można zgarnąć zaproszenie na Camp by Ann, czyli obóz treningowy organizowany przez trenerkę. To wydarzenie, które zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem, a wejściówki rozchodzą się na pniu, dosłownie w kilka minut. W zeszłym roku bilet został wylicytowany za rekordowe 130 tysiące 100 złotych. Teraz (stan na 28 stycznia na godzinę 7:45) jest to 12 900 zł. To mniej niż poprzednio, ale aukcja trwa aż do 9 lutego, więc wiele może się jeszcze zdarzyć.