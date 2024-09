Anna Lewandowska zaskoczyła odważną stylizacją. Tak ubrała się na mecz Barcelony

W środę Robert Lewandowski zaliczył kolejny już występ w barwach FC Barcelona . Już w 19. minucie spotkania z Getafe kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski przechytrzył golkipera rywali i jako jedyny tego wieczoru wpisał się na listę strzelców , prowadząc swoją drużynę do zwycięstwa. Triumf ten umocnił "Blaugranę" na pozycji lidera w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy - drugi Real Madryt traci bowiem do ekipy Hansiego Flicka cztery punkty.

Anna Lewandowska wystroiła się na mecz Barcelony. Cena topu może zaskoczyć

Popisy "Lewego" z trybun bacznie obserwowała jego małżonka, Anna Lewandowska. Trenerka fitness co prawda ostatnio ma dużo na głowie - otwiera bowiem centrum fitness w Barcelonie - jednak znalazła czas, aby dopingować zawodników “Dumy Katalonii". Na Estadi Olimpic Lluis Companys pojawiła się w ciekawej stylizacji, którą pochwaliła się także w mediach społecznościowych - postawiła na czerwony oversize'owy top , który uzupełniła czarną torebką na pasku i brązowymi kozakami.

Uwagę zwraca oczywiście top, który wybrała 36-latka. Jest to bowiem T-shirt z kolekcji męskiej francuskiej marki Drole de Monsieur, którego cena w butikach internetowych wynosi 140 euro , a więc około 600 złotych.

Anna Lewandowska już jakiś czas temu dawała do zrozumienia, że zaczyna mocniej interesować się modą. "Lubię bawić się modą, obserwować trendy. Zawsze najlepiej czułam się w sportowych stylizacjach. Od kiedy jestem mamą, to się trochę zmieniło. W mojej szafie zapanowała większa różnorodność. Z jednej strony mam bluzy z kapturem, z drugiej kobiece stylizacje i biznesowe garnitury. Łączę wiele ról w życiu i to odzwierciedla się w moim stylu" - ujawniła w felietonie dla “Twojego Stylu".