Życiowe zmiany w rodzinie Lewandowskich . Po tym, jak transfer Roberta do Barcelony wreszcie doszedł do skutku, piłkarz, jego żona i córki stanęli przed koniecznością zmiany dotychczasowej codzienności. Opuścili Monachium , które przez wiele lat było ich domem i w którym na świat przyszły Klara oraz Laura , i przeprowadzają się do Katalonii .

Lawina komentarzy pod nowym wpisem Anny Lewandowskiej. Świętowała wyjątkowy dzień

26 lipca to dla żony Roberta Lewandowskiego wyjątkowa data. To właśnie wtedy Anna obchodzi imieniny . Fakt ten świętowała także w mediach społecznościowych. "Z jakim słowem kojarzy Wam się imię Anka? Bo mi z łobuzowaniem. Łobuzanka . Wszystkim Ankom najlepszego!" - napisała, a wpis opatrzyła zdjęciem, do którego zapozowała w czapce z napisem "Mallorca" . "Lewa" nie ukrywa, że hiszpańska wyspa to jej miejsce na ziemi.

Pod imieninowym postem aż zaroiło się od komentarzy. Internauci pospieszyli z życzeniami i różnymi skojarzeniami dotyczącymi imienia ukochanej piłkarza Barcelony. "Anka to imię to siła, ambicja i dążenie do wyznaczonych celów", "Wszystkiego najlepszego", "Anka barmanka", "Anka- Cyganka dwa kije", "Anka to nie imię - to stan umysłu, nie dość, że łobuz, to jeszcze uparta", "SkakAnka. To pasuje do ciebie najbardziej" - czytamy.