Anna Lewandowska zadała przyjaciółce kłopotliwe pytanie. Krupińska wiła się jak piskorz

Wśród zaproszonych gości pojawiły się m.in. Zofia Zborowska i Paulina Krupińska. Wokół tej drugiej zarysował się również wątek związany z praca. Chodziło o wysłanie konkretnych pozdrowień. Poproszona o to koleżanka wiła się jak piskorz.

Anna Lewandowska obchodziła przedwczesne urodziny

Lewandowska rzadko bywa w Polsce, więc obchodzenie swoich urodzin w nocy z 26 na 27 sierpnia było bardziej rozsądnym rozwiązaniem niż czekanie na 7 września. Obowiązki wezwały ją do ojczyzny, postanowiła więc wykorzystać okazję i zaprosić swoje przyjaciółki na babską imprezę. Reklama

Ciepła noc w lokalu, pogawędki przy trunkach i przekąskach, spotkania po długim czasie, to coś, na co Anna Lewandowska czekała bardzo długo. Niedawno obchodziła urodziny Roberta Lewandowskiego, a teraz wykorzystała okazję na to, by swoje "przedwcześnie" spędzić w nieco innym gronie niż rodzinne.

Anna Lewandowska poprosiła przyjaciółkę

Na jednym ze stories z imprezy Anna Lewandowska zapowiedziała, że we wtorek od 7:45 w "Dzień Dobry TVN" po raz pierwszy w nowym sezonie wystąpi Paulina Krupińska. Gwiazda telewizyjna wyraźnie się zawstydziła, ale i ucieszyła. Nie spodziewała się jednak do końca prośby, jaką wystosuje do niej przyjaciółka.

"Czy obiecujesz, że mnie pozdrowisz już w Dzień Dobry TVN?" - pytała Lewandowska, na co Krupińska odpowiedziała, że teraz ją pozdrawia. Lekko zniecierpliwiona małżonka piłkarza zaczęła dopytywać, czy ta jednak to zrobi. "Ja pozdrawiam wszystkich, którzy mnie włączają. Jak włączysz o 7:45, to cię pozdrowię" - odpowiedziała ucieszona Krupińska. Profesjonalizm przede wszystkim. Reklama

Anna Lewandowska / Urbanandsport/NurPhoto