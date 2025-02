Anna Lewandowska zachwyciła kreacją. Potem wrzuciła nagranie z Nadalem

Anna Lewandowska pojawiła się na gali nagród sportowych organizowanej przez magazyn "Mundo Deportivo". Tym razem nie towarzyszył jej zajęty mąż, więc gwiazda miała szansę na to, by pokazać się wszystkim obecnym od innej strony. Na ściance pokazała się w bardzo interesującej kreacji. Potem do sieci wrzuciła jeszcze wyjątkowe nagranie. Jego głównym bohaterem był Rafael Nadal.