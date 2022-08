Swiss Ultra 2022 to jedno z najbardziej morderczych wyzwań świata, jakiego może podjąć się sportowiec. Zawody rozpoczęły się w niedzielę 14 sierpnia i potrwają do 29 sierpnia. Na śmiałków czeka dystans: 38 kilometrów pływania, 1800 kilometrów jazdy na rowerze i 422 kilometry biegu.

Anna Lewandowska podziwia Roberta Karasia

W środę żona kapitana reprezentacji Polski wypowiedziała się na ten temat również w jednym ze swoich Insta Stories. - Wstałam rano i pierwsze, co zrobiłam, to zajrzałam na profil Roberta, by zobaczyć, czy są jakieś nowe informacje. To jest kosmos. Jak się mówi, że sportowcy przekraczają pewne granice, to zdecydowanie nabiera to teraz jeszcze innego znaczenia - powiedziała Lewandowska.